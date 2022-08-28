готові на переговори на будь-якому рівні

У російських ЗМІ з'явилось відео, де голова партії ЛДПР, представник делегації росії леонід слуцький розважливо пояснює, що його країна-агресорка готова до переговорів.

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Так, слуцький спершу заявив, що якщо українська сторона заявить, що готова до переговорів на будь-якому рівні, у будь-якому форматі, тоді це обговорюватимуть і реагуватимуть.

А згодом додав, що "росія готова обговорювати можливість переговорів з Україною лише у разі її капітуляції, якісного скорочення українських збройних сил та її денацифікації".

Важливо! Наразі переговори України з країною-терористкою зупинені. Це сталось після жахливих звірств російської армії у Київській області та інших регіонах, які окупувала росія.

Що відомо про можливе відновлення переговорів

Володимир Зеленський 18 серпня за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерішем заявив, що Київ може погодитися на перемовини з Москвою. Однак Кремль повинен виконати умову – вивести свої війська з окупованих українських територій.

В Офісі президента вважають, що наразі ані Україні, ані Європі не вигідно вести перемовини з Росією. Адже москва вважатиме діалог "перемогою" і надалі прагнутиме до захоплення територій. І за певний час військові дії знову відновляться.

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