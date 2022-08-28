готовы на переговоры на любом уровне

В российских СМИ появилось видео, где глава партии ЛДПР, представитель делегации россии леонид слуцкий рассудительно объясняет, что его страна-агрессорка готова к переговорам.

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передумали и назвали свои непрошеные "условия"

Да, слуцкий сначала заявил, что если украинская сторона заявит, что готова к переговорам на любом уровне, в любом формате, тогда это будут обсуждать и реагировать.

А затем добавил, что "россия готова обсуждать возможность переговоров с Украиной только в случае ее капитуляции, качественного сокращения украинских вооруженных сил и ее денацификации".

Важно ! Переговоры Украины со страной-террористкой остановлены. Это произошло после ужасных зверств российской армии в Киевской области и других регионах, которые оккупировала Россия.

Что известно о возможном возобновлении переговоров

Владимир Зеленский 18 августа по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем заявил, что Киев может согласиться на переговоры с Москвой. Однако Кремль должен выполнить условие – вывести свои войска из оккупированных украинских территорий.

В Офисе президента считают, что пока ни Украине, ни Европе не выгодно вести переговоры с Россией. Ведь москва сочтет диалог "победой" и в дальнейшем будет стремиться к захвату территорий. И через некоторое время военные действия снова возобновятся.

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