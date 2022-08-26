В Германии хотят, чтобы Китай стал посредником между Украиной и россией

Соответствующее письмо левого крыла Социал-демократической партии Германии, лидером которой является нынешний канцлер Олаф Шольц, оказалось у немецких журналистов. Левые заявляют, что продолжение войны только приведет к большему числу жертв и разрушений.

Кстати Кипр может стать источником ПВО для Украины, – СМИ

Поэтому, как говорится в письме, нужно скорейшее прекращение огня "как точка отсчета для комплексных мирных переговоров".

Социал-демократы признают, что улучшение отношений с россией возможно только после ухода от власти диктатора владимира путина. Однако к тому времени в Германии хотят найти "способ жизни" с российским правительством, "признающим реальность, которая может не нравиться, что исключает дальнейшую эскалацию войны".

Подписанты письма призывают ЕС и государства-члены усилить дипломатические усилия с некоторыми странами, "чтобы склонить их к посреднической роли между воюющими сторонами". Среди таких стран упоминается Китай.

Левые выступают против поставок Украине тяжелого оружия и указывают на опасность ядерной войны.

С каждой поставкой оружия важно тщательно взвешивать, где лежит "красная линия", которая может быть воспринята как вступление в войну и вызвать ответную реакцию,

– говорится в письме.

Подписчиками письма являются несколько членов Бундестага, Европейского парламента и федеральных земель. Также письмо подписало бывший премьер земли Бремен Карстен Зилинг и мэр Дортмунда Томас Вестфаль.

Германии не будет увеличивать объемы поставок Украине тяжелого вооружения

С начала полномасштабной войны россии против Украины в Германии медленно принимают решение о военной помощи нашей стране.

Недавно Министерство обороны Германии заявило, что не будет увеличивать количество тяжелого вооружения для Украины. В ответ канцлер Олаф Шольц заявил, что будет делать все для того, чтобы Украина одолела врага – на всех фронтах.

Интересно, что Шольц заверил, что Германия будет предоставлять для Украины системы тяжелого вооружения. Речь идет о самоходных гаубицах, реактивных системах залпового огня.

Вместе с тем, Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять оружие Украине, из которой можно было бы обстрелять россию.

Добавим, что к концу лета в Германии обещали передать Украине современные системы ПВО IRIS-T.

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