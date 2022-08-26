Главная цель остается такой, как была раньше – путин не должен победить в войне. Суверитет Украины и территориальная целостность должны быть сохранены.

Однако поставлять оружие Германия не будет и это принцип. Шольц пообещал это жителям Германии во время "Диалога с гражданами".

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Позиция Германии принципиальна

Президент США сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию россии. Я считаю это принципом, который мы все соблюдаем. И потому мы смотрим, что делают другие,

– заявил Олаф Шольц.

Немецкий канцлер добавил, что власти изучают, что могут предоставить Украине из собственных запасов. Но в то же время Германия "никогда не будет делать односторонних шагов, всегда ориентируясь на то, что делают союзники" и будет действовать "взвешенно и осторожно".

Немецкий политолог объяснил, почему Германия передает Украине мало техники

Министерство обороны Германии не поддержало предложение предоставить Украине большее количество оружия. Немецкий политолог Андреас Умланд объяснил решение страны.

По его словам, у Германии есть не так много оружия и техники, как, например, у Америки. Кроме того, сейчас действует политика Запада, чтобы не передавать Украине танки западных образцов.

Также политолог отметил, что военное сотрудничество – новое для Германии. "Правительство смотрит на другие страны и ищет свой путь в этом. Поэтому все так медленно происходит", – говорит Умланд.

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