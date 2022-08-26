Головна мета залишається такою, як і була раніше, – путін не має перемогти у війні. А сувернітет України і територіальна цілісність мають бути збережені.

Однак постачати зброю Німеччина не буде і це є принципом. Шольц пообіцяв це жителям Німеччини під час "Діалогу з громадянами".

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Позиція Німеччини є принциповою

Президент США сформулював це досить чітко: він сказав, що не буде постачати зброю, за допомогою якою можна обстріляти територію Росії. Я вважаю це принципом, якого ми всі відповідно дотримуємося. І тому ми дивимося, що роблять інші,

– заявив Олаф Шольц.

Німецький канцлер додав, що влада вивчає, що може надати Україні з власних запасів. Але водночас Німеччина "ніколи не буде робити односторонніх кроків, завжди орієнтуючись на те, що роблять союзники" і діятиме "виважено та обережно".

Німецький політолог пояснив, чому Німеччина передає Україні мало техніки

Міністерство оборони Німеччини не підтримало пропозицію надати Україні більшу кількість зброї. Німецький політолог Андреас Умланд пояснив рішення країни.

За його словами, Німеччина має не так багато зброї та техніки, як, наприклад, Америка. Окрім того, зараз діє політика Заходу, щоб не передавати Україні танки західних зразків.

Також політолог зазначив, що військова співпраця – нова для Німеччини. "Уряд дивиться на інші країни, і шукає свій шлях в цьому. Тому все так повільно відбувається", – каже Умланд.

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