У Міноборони аргументували відмову тим, що Німеччина має бути готовою до того, що росія може скористатися будь-якою слабкістю в оборонній готовності НАТО. Це для 24 каналу прокоментував німецький політолог, аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд.

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Німеччина має не так багато техніки

Він зауважив, що сучасна Німеччина є сильною та потужною державою в економічній сфері, але не в оборонній. У арсеналі цієї країни є не так багато техніки. Так, за словами Умланда, якщо США мають приблизно 6000 танків, то Німеччина – лише 300, тобто вона дійсно не має можливості передати Україні багато. Він вважає таку малу кількість накопиченої техніки великою помилкою з боку Німеччини.

Для Німеччини це справді непростий виклик. Я думаю, що Україна зараз має більш боєздатну армію, аніж Німеччина,

– констатував політолог.

Крім того, він нагадав, що наразі діє політика Заходу щодо того, щоб не передавати України танки західних зразків. Те, що досі передавали Україні з НАТО – радянські типи танків. Умланд вважає, що якщо інші країни Альянсу почнуть передавати саме західні танки, до них, наскільки зможе, долучиться й Німеччина.

Військова співпраця – нова для Німеччини

Політолог визначив ще одну проблему не такої активної підтримки України. Він пояснив, що для Німеччини така галузь зовнішньої політики як військово-технологічна співпраця – дуже нова. До лютого 2022 року там фактично цим не займалися.

Традиційними для зовнішньої політики Німеччини є інвестиції, культурний обмін, наукова співпраця. Натомість військові питання для країни є новими, тож там, ймовірно, чекають, що будуть робити США, Велика Британія, Франція.

"Уряд дивиться на інші країни, і шукає свій шлях в цьому. Тому все так повільно відбувається", – переконаний Умланд.

Якась важка техніка з Німеччини вже є в Україні, але не стільки, скільки треба. На жаль, Німеччина не підготувалася до цієї війни – і в енергетиці, і у військових справах,

– підсумував політолог.

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