Відмову надати додаткову допомогу Україні озвучив офіційний представник міністерства оборони Німеччини.

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Він додав, що Німеччина справді маємо бути готова до того, що Путін скористається будь-якою слабкістю і навіть тимчасовим проломом в оборонній готовності НАТО. Представник німецького міноборони нагадав, що Німеччина має надавати своїм партнерам по Альянсу "підтримку в межах зобов'язань", як це передбачено статтею 5 Північноатлантичного договору.

Під час холодної війни ми б, імовірно, не зрозуміли, якби наші союзники скоротили колективну оборону через ситуацію на різних театрах воєнних дій – а такі у світі були,

– додав представник військового відомства Німеччини.

Позиція депутатів Бундестагу

Коаліційні німецькі депутати закликали постачати зброю Україні додатково. При цьому, вони запевняють, що це слід робити, навіть якщо Бундесвер тимчасово послабне. Таку статтю в німецькому ЗМІ опублікували члени Бундестагу Крістіана Клінка, Сара Нанні та Александр Мюллер.

"Ми вважаємо своїм обов'язком підтримати боротьбу Києва за виживання, бо Україна також захищає наші інтереси та цінності. Агресивна війна Росії є поворотним моментом, і вона також вимагає відкриття нових шляхів для захисту нашої мети світового порядку, заснованого на правилах, в якому керує сила закону, а не закон найсильнішого", – кажуть депутати.

Політики зі сфери безпеки кажуть, що мають на меті довгостроковий план продовження постачання систем озброєння. Також він включає:

навчання,

боєприпаси,

технічну підтримку.

Для цього хочуть узгодити підхід з країнами-партнерами та військовою промисловістю. Запевняють, що нова техніка для Бундесверу, союзників та України має надійти швидко.

Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що протягом останніх десяти тижнів німецький уряд ігнорує прохання України щодо додаткового постачання озброєнь. Наприкінці липня стало відомо, що Німеччина почала поставку зенітних самохідних артилерійських установок Gepard в Україну.