З такими заявами виступили в Бундестазі та міністерка зовнішніх справ Німеччини Анналена Бербок. За її словами, путін не хоче домовлятися навіть у найпростіших питаннях.

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Переговори на цьому етапі війну не закінчать

Бербок мала на увазі, що путін не хоче домовлятися навіть про дотримання міжнародного гуманітарного права, а на спроби посередництва у війні не реагує.

Якщо переговори на цьому етапі не дозволяють досягти завершення війни, тоді ми можемо обрати нічого не робити. Або ми заявимо, що надаватимемо військову допомогу, щоб можна було попередити подальше просування росії,

– сказала Бербок.

Вона запевнила, що ніхто не візьме на себе відповідальність залишити мільйони людей напризволяще. За словами міністерки, у питаннях зброї для України Німеччина робить те ж, що й інші держави. Тут не мовиться про змагання між ними за те, хто допоможе Україні більше.

Позиція депутатів Бундестагу

Коаліційні німецькі депутати закликали постачати зброю Україні додатково. При цьому, вони запевняють, що це слід робити, навіть якщо Бундесвер тимчасово послабне. Таку статтю в німецькому ЗМІ опублікували члени Бундестагу Крістіана Клінка, Сара Нанні та Александр Мюллер.

Ми вважаємо своїм обов'язком підтримати боротьбу Києва за виживання, бо Україна також захищає наші інтереси та цінності. Агресивна війна Росії є поворотним моментом, і вона також вимагає відкриття нових шляхів для захисту нашої мети світового порядку, заснованого на правилах, в якому керує сила закону, а не закон найсильнішого,

– кажуть депутати.

Політики зі сфери безпеки кажуть, що мають на меті довгостроковий план продовження постачання систем озброєння. Також він включає навчання, боєприпаси та технічну підтримку. Для цього хочуть узгодити підхід з країнами-партнерами та військовою промисловістю. Запевняють, що нова техніка для Бундесверу, союзників та України має надійти швидко.

За їх словами, досі Німеччина постачала Україні мало зброї, тому що її бракувало самому Бундесверу.

"Результат війни має прямі наслідки для Європи, а отже, і для Німеччини: перемога Росії підірве європейську безпеку. Москва не лише наблизить свій кордон до ЄС. Це також показало б, що можна досягти своїх політичних цілей за допомогою агресивної війни у ​​Європі. Успіх України означає більшу безпеку", – сказали німецькі політики.

Зброя від Німеччини

На фронт нарешті почала надходити обіцяна зброя від цієї країни. Зокрема, у липні міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що вже прибули й перші Gepard із Німеччини. Мовиться про три зенітні самохідні артилерійські установки виробництва компанії Krauss-Maffei Gepard.

При цьому сама ж країна оголошувала про те, що буде зменшувати військову підтримку України для захисту своїх територій у війні з росією. Військовий експерт Петро Черник запевняв, що кардинального нічого не станеться від такого рішення Німеччини.

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