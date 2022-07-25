В Україну вже прибули й перші Gepard із Німеччини. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує 24 канал.

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Скільки установок передали і скільки очікуємо

За словами Резнікова, Німеччина передала Україні три зенітні самохідні артилерійські установки виробництва компанії Krauss-Maffei Gepard.

Сьогодні офіційно зайшло три перші Gepard. Це протизенітні ракетні комплекси, до яких нам передані декілька десятків тисяч набоїв. Відповідно ми очікуємо 15 Gepard,

– сказав Резніков.

Він зауважив, що установки вже у розпорядженні Збройних Сил України.