Такі дані озвучив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі всеукраїнського телемарафону, інформує 24 канал. Раніше ефективність роботи HIMARS підтвердили навіть у NASA.

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ЗСУ обривають логістичні ланцюжки ворога, – Резніков

Міністр оборони підтвердив, що завдяки західному озброєнню, кількість артилерійських обстрілів ворога зменшилась. Мовиться саме про масовані артудари по українських позиціях.

Це обриває їхні логістичні ланцюжки та позбавляє їх можливості вести активні бойові дії,

– пояснив Резніков.

Міністр зауважив, що робота українських артилеристів є справді філігранною – "як хірург скальпелем". Це видно навіть на фото деяких мостових переправ.

Кількість вражених цілей – близько 50

Завдяки спостереженню з супутника можна зробити висновки, що кількість вражених складів та командних пунктів ворога – понад 50. Мовиться про лише ті об'єкти, де зберігались боєприпаси.