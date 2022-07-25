Такие данные озвучил Министр обороны Украины Алексей Резников в эфире всеукраинского телемарафона, информирует 24 канал. Ранее эффективность работы HIMARS подтвердили даже у NASA.

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ВСУ обрывают логистические цепочки врага, – Резников

Министр обороны подтвердил, что благодаря западному вооружению количество артиллерийских обстрелов врага уменьшилось. Речь идет именно о массированных артударах по украинским позициям.

Это обрывает их логистические цепочки и лишает их возможности вести активные боевые действия.

– объяснил Резников.

Министр отметил, что работа украинских артиллеристов действительно филигранна – "как хирург скальпелем". Это видно даже на фото некоторых мостовых переправ.

Количество пораженных целей – около 50

Благодаря наблюдению со спутника можно сделать выводы, что количество пораженных составов и командных пунктов врага – более 50. Речь идет только о тех объектах, где хранились боеприпасы.

Обратите внимание! Эффективная работа украинских защитников с западным вооружением только повышает уровень стран-партнеров. Так, в следующем пакете помощи от США Украина получит еще 4 HIMARS и специальные противорадарные ракеты.

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Западное вооружение в Украине: последние новости

По словам Алексея Резникова, в Украину уже прибыли первые три немецких самоходных артиллерийских установки Gepard.

Эффективно работают на фронте САУ Panzerhaubitze 2000. В ВСУ даже показали видео, как все происходит.

Вместе с тем эксперт Валерий Романенко подчеркнул, что ВСУ очень нуждаются в авиации, говорится прежде всего об истребителях.

Украинские артиллеристы говорят, несмотря на помощь Запада, современного вооружения нашим защитникам все еще не хватает.

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