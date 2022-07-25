Мощный коллаж с этой постройкой в своем телеграме опубликовал секретарь СНБО Алексей Данилов. На нем можно увидеть одну из мечт многих украинцев сегодня – уничтоженный Крымский мост.

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Пользователи сети в восторге

На коллаже изображен мост, который в своих лапах несет то ли ястреб, то ли другая птица. Мы бы очень хотели, чтобы это была сова. Тогда можно было бы попытаться разгадать вероятную пасхалку, скрытую здесь. Напомним, что именно последняя птица красуется на эмблеме Главного управления разведки.



На коллаже птица поднимает в небо уничтоженный Крымский мост / фото с твиттера Данилова

Как бы там ни было, но пользователи сети просто в восторге от этой картинки. Некоторые просто не могут дождаться, когда это произойдет. Другие же стали серьезно размышлять над тем, а не пропустили ли мы что-нибудь за последние дни. Вот несколько комментариев:

"Это реальное фото";

"Надеюсь, что "демилитаризация моста" уже близко и большинство украинцев выставит подобную картинку в соцсетях как флешмоб. Героям Слава!";

"Да ты что?! Пожалуйста, пусть это будет правда";

"Это анонс?";

"Жду, как в детстве Новый год";

"Это тизер или премьера?";

"Генштаб доволен?".

Напомним, что недавно мы размышляли над тем, куда в первую очередь должны были бить ВСУ с HIMARS. Сразу же оговоримся, что речь не о снарядах, которыми наши военные владеют сейчас. Мы раздумывали над возможными объектами, которые удастся уничтожить благодаря дальнобойным ракетам. И, конечно, большинство наших читателей отдали голос именно за Крымский мост.

Хотя, справедливости ради, мы упоминали еще ряд интересных объектов. Их все тоже следовало бы демилитаризовать. Это позволило бы не только ослабить врага, но и эффективно выбить его из Украины.

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