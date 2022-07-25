Потужний колаж з цією спорудою у своєму телеграмі опублікував секретар РНБО Олексій Данілов. На ньому можна побачити одну з мрій багатьох українців сьогодні – знищений Кримський міст.

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Користувачі мережі у захваті

На колажі зображений міст, який у своїх лапах несе чи то яструб, чи то інша птаха. Ми б дуже хотіли, щоб це була сова. Тоді б можна було спробувати розгадати ймовірну пасхалку, приховану тут. Нагадаємо, що саме остання птаха красується на емблемі Головного управління розвідки.



На колажі птах здіймає у небо знищений Кримський міст / фото з твітера Данілова

Хай там що, але користувачі мережі просто в захваті від цієї картинки. Дехто просто не може дочекатись, коли нарешті це станеться. Інші ж почали серйозно розмірковувати над тим, а чи не пропустили ми щось упродовж останніх днів. Ось кілька коментарів:

"Це реальне фото";

"Маю надію, що "демілітаризація мосту" вже близько і більшість українців виставить подібну картинку в соцмережах як флешмоб. Героям Слава!";

"Та ти що?! Будь ласка, хай це буде правда";

"Це анонс?";

"Чекаю, наче в дитинстві Новий рік";

"Це тизер чи прем'єра?";

"Генштаб задоволений?".

Нагадаємо, що нещодавно ми розмірковували над тим, куди б у першу чергу мали бити ЗСУ з HIMARS. Відразу ж обмовимось, що мовиться не про снаряди, якими наші військові володіють зараз. Ми припускали над можливими об'єктами, які вдасться знищити завдяки далекобійним ракетам. І, ясна річ, більшість наших читачів віддала голос саме за Кримський міст.

Хоча, задля справедливості, ми згадували ще низку цікавих об'єктів. Їх усі також варто було б демілітаризувати. Це дозволило б не лише послабити ворога, а й ефективно вибити його з України.

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