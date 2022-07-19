Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він каже, що знищення кримського мосту – це буде так само символічно, як і потоплення російського крейсеру "Москва".
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За словами Піонтковського, Кримський міст має воєнне значення, бо це важливий для російської армії шлях для оснащення.
Він ще має величезне політичне та психологічне значення приблизно в такому ж масштабі, як і звільнення Херсону від окупантів,
– пояснив публіцист.
На його думку, стан російського суспільства та й стан всередині бункеру вже на межі сумніву. Мовляв, там подвійний психологічний шок щодо звільнення Херсону та знищення Кримського мосту.
"Це викличе обвальне падіння підтримки путіна в суспільстві і відповідно настроїв у бункері", – вважає він.
Піонтковський про те, що змінить звільнення Херсону чи знищення кримського мосту:
Чому звільнення Херсону підірве підтримку путіна: думки експертів
- Російський опозиційний журналіст та політик Ігор Яковенко вважає, що через воєнні поразки росіяни будуть вважати путіна зрадником. За його словами, невдачі російської армії на полі бою можуть підірвати довіру росіян до очільника кремля.
- Він також казав, що якщо Україна поверне собі Херсон, то це вже буде серйозний "дзвіночок" та серйозна поразка, яку не можна буде так легко пояснити. Довіра до путіна буде падати.
- Піонтковський наголошував, що навіть звільнення окупованого Херсону призведе до значного шоку як всередині самого бункера президента путіна, так і в 70% російського народу, які досі його підтримують.
- “Ці процеси всередині росії призведуть не лише до падіння очільника Кремля. Путін застрелиться або його приберуть ще після звільнення Херсона”, – заявив публіцист.
- Також Піонтковський переконаний, що деокупація Херсона викличе ступор в усіх зазомбованих в Росії. Особлива проблема буде в "бункерному товаристві" путіна. Там почнуть потроху усвідомлювати, що колись доведеться домовлятися із противниками, які перемагають.