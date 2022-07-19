Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він каже, що знищення кримського мосту – це буде так само символічно, як і потоплення російського крейсеру "Москва".

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За словами Піонтковського, Кримський міст має воєнне значення, бо це важливий для російської армії шлях для оснащення.

Він ще має величезне політичне та психологічне значення приблизно в такому ж масштабі, як і звільнення Херсону від окупантів,

– пояснив публіцист.

На його думку, стан російського суспільства та й стан всередині бункеру вже на межі сумніву. Мовляв, там подвійний психологічний шок щодо звільнення Херсону та знищення Кримського мосту.

"Це викличе обвальне падіння підтримки путіна в суспільстві і відповідно настроїв у бункері", – вважає він.

Піонтковський про те, що змінить звільнення Херсону чи знищення кримського мосту:



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