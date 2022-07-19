Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он говорит, что уничтожение крымского моста – это будет столь же символично, как и потопление российского крейсера "Москва".
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По словам Пионтковского, Крымский мост имеет военное значение, потому что это важный для российской армии путь снабжения.
Он еще имеет огромное политическое и психологическое значение примерно в таком же масштабе, как и освобождение Херсона от оккупантов.
– объяснил публицист.
По его мнению, состояние российского общества и состояние внутри бункера уже на грани сомнения. Мол, там двойной психологический шок по освобождению Херсона и уничтожению Крымского моста.
"Это вызовет обвальное падение поддержки путина в обществе и соответственно настроений в бункере", – считает он.
Пионтковский о том, что изменит освобождение Херсона или уничтожение крымского моста:
Почему освобождение Херсона подорвет поддержку путина: мнения экспертов
- Российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко считает, что из-за военных поражений россияне будут считать путина предателем. По его словам, неудачи российской армии на поле боя могут подорвать доверие россиян к руководителю кремля.
- Он также говорил, что если Украина вернет себе Херсон, то это уже будет серьезный "колокольчик" и серьезное поражение, которое нельзя будет так легко объяснить. Доверие к путину будет падать.
- Пионтковский подчеркивал, что даже освобождение оккупированного Херсона приведет к значительному шоку как внутри самого бункера президента путина, так и до сих пор поддерживающего его 70% российского народа.
- “Эти процессы внутри россии приведут не только к падению главы Кремля. Путин застрелится или его уберут уже после освобождения Херсона”, – заявил публицист.
- Также Пионтковский убежден, что деоккупация Херсона вызовет ступор у всех зомбированных в россии. Особая проблема будет в "бункерном обществе" путина. Там начнут понемногу осознавать, что когда-нибудь придется договариваться с побеждающими противниками.