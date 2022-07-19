Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он говорит, что уничтожение крымского моста – это будет столь же символично, как и потопление российского крейсера "Москва".

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По словам Пионтковского, Крымский мост имеет военное значение, потому что это важный для российской армии путь снабжения.

Он еще имеет огромное политическое и психологическое значение примерно в таком же масштабе, как и освобождение Херсона от оккупантов.

– объяснил публицист.

По его мнению, состояние российского общества и состояние внутри бункера уже на грани сомнения. Мол, там двойной психологический шок по освобождению Херсона и уничтожению Крымского моста.

"Это вызовет обвальное падение поддержки путина в обществе и соответственно настроений в бункере", – считает он.

Пионтковский о том, что изменит освобождение Херсона или уничтожение крымского моста:



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