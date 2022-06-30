Об этом 24 каналу сообщил российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что сейчас для всех главное, чтобы Украина победила.
Шок для россиян
По его словам, что произойдет в таком случае с Россией – никого не интересует. Публицист отметил, что никто не собирается посылать туда колонны военных, чтобы идти в Москву как Наполеон.
По словам Пионтковского, восстановление территориальной целостности Украины и даже освобождение украинскими военными временно оккупированного Херсона приведет к значительному шоку как внутри самого бункера президента России Владимира Путина, так и до сих пор поддерживающих его 70% российского народа.
Падение Путина
Пионтковский подчеркнул, что тогда в России начнутся внутриполитические процессы, которые приведут к смене власти. То есть тогда страну-агрессора уже выгонят с территории Украины и дадут возможность русскому народу самостоятельно разбираться с последствиями этой войны.
Эти процессы внутри России приведут не только к падению главы Кремля. Путин застрелится или его уберут еще после освобождения Херсона,
– заявил публицист.
Пионтковский подчеркнул, что это будет демонстративный провал имперской политики, продолжавшейся в России за последние 20 лет. В то же время, такое поражение станет достаточным уроком, чтобы эта политика больше не повторялась.
Пионтковский рассказал, что ждет Путина после поражения в войне: смотрите видео
Неотвратимое поражение Путина
- Весь цивилизованный мир уже давно понял, что Россия проиграла войну с Украиной. Российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин тоже в одночасье понял это.
- Отмечается, что глава Кремля понял, что он обречен – 16 июня. Речь идет о приезде в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги.
- По мнению Пионтковского, они ехали с твердым намерением уговаривать украинскую сторону пойти на "территориальные уступки", чтобы "сохранить лицо" Путину. Однако после увиденного в Украине их "миссия" провалилась.
- Также публицист заявил, что Запад уже определил судьбу Владимира Путина. После каждого нового военного преступления, совершаемого его войсками в Украине, западные страны окончательно решили, что с ним делать.