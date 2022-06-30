Об этом 24 каналу сообщил российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что сейчас для всех главное, чтобы Украина победила.

Шок для россиян

По его словам, что произойдет в таком случае с Россией – никого не интересует. Публицист отметил, что никто не собирается посылать туда колонны военных, чтобы идти в Москву как Наполеон.

По словам Пионтковского, восстановление территориальной целостности Украины и даже освобождение украинскими военными временно оккупированного Херсона приведет к значительному шоку как внутри самого бункера президента России Владимира Путина, так и до сих пор поддерживающих его 70% российского народа.

Падение Путина

Пионтковский подчеркнул, что тогда в России начнутся внутриполитические процессы, которые приведут к смене власти. То есть тогда страну-агрессора уже выгонят с территории Украины и дадут возможность русскому народу самостоятельно разбираться с последствиями этой войны.

Эти процессы внутри России приведут не только к падению главы Кремля. Путин застрелится или его уберут еще после освобождения Херсона,

– заявил публицист.

Пионтковский подчеркнул, что это будет демонстративный провал имперской политики, продолжавшейся в России за последние 20 лет. В то же время, такое поражение станет достаточным уроком, чтобы эта политика больше не повторялась.

Пионтковский рассказал, что ждет Путина после поражения в войне: смотрите видео



Неотвратимое поражение Путина