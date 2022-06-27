Об этом 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он рассказал, какие цинические варианты рассматривал глава Кремля, чтобы одержать победу в войне против Украины.

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"У Путина было 3 пути к победе, которые он хотел использовать. Однако они не сработали", – заявил Пионтковский.

"Блицкриг" и российская агентура

По словам публициста, первым из них был "блицкриг". То есть методика, которую россияне использовали в Чехословакии в 1068 году, когда войска СССР и союзников свергли чехословацкое правительство и оккупировали страну с целью прекращения реформ Пражской весны.

Они использовали авиацию, ворвались в здание центрального комитета, арестовали руководителей Чехословацкой Социалистической Республики и вывезли их в Москву. Впрочем, такая тактика в Украине у Путина провалилась.

Второй – использовать свою агентуру влияния в лице 3 руководителей могущественных европейских государств, чтобы заставить Украину пойти на унизительное соглашение, которое уничтожит ее государственность,

– объяснил Пионтковский.

Ядерный шантаж

Последний – 3 путь, которым хотел Путин одержать "победу" – это ядерный шантаж. Однако, как подчеркнул публицист, он тоже не сработал, как и 2 предыдущих.

Пионтковский заметил, что очень важно различать ядерный шантаж и использование ядерного оружия. По его словам, это совсем разные вещи.

Ядерный шантаж может быть успешен. Он работал у Путина с 2007 года,

– заявил Пионтковский.

Он отметил, что именно благодаря этому шантажу Украину не взяли в НАТО, мол, она не отвечает каким-либо высоким критериям. Однако Албания и Северная Македония уже давно "взрослели" до столь высокого геополитического уровня.

Путина уже никто не боится

Благодаря этому же путинскому ядерному шантажу была такова вялая реакция Запада на аннексию Россией части Грузии, а также на аннексию Крыма. Однако сейчас шантаж Путина уже не работает.

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"Это глобальное явление, которое есть не только в позиции Вашингтона. На постсоветском пространстве перестали бояться Путина. Именно поэтому он бесится", - подчеркнул Пионтковский.

Полный стрим с Андреем Пионтковским на 24 канале: смотрите видео



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