Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він розповів, які цинічні варіанти розглядав очільник Кремля, аби здобути перемогу у війні проти України.

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"У Путіна було 3 шляхи до перемоги, які він хотів використати. Однак вони не спрацювали", – заявив Піонтковський.

"Бліцкриг" і російська агентура

За словами публіциста, перший з них був "бліцкриг". Тобто методика, яку росіяни використали в Чехословаччині у 1068 році, коли війська СРСР та союзників повалили чехословацький уряд та окупували країну з метою припинення реформ Празької весни.

Тоді вони використали авіацію, увірвалися в будівлю центрального комітету, арештували керівників Чехословацької Соціалістичної Республіки та вивезли їх до Москви. Утім, така тактика в Україні в Путіна провалилась.

Другий – це використати свою агентуру впливу в обличчі 3 керівників могутніх європейських держав, щоб змусити Україну піти на принизливу угоду, яка знищить її державність,

– пояснив Піонтковський.

Ядерний шантаж

Останній – 3 шлях, яким хотів Путін отримати "перемогу" – це ядерний шантаж. Однак, як наголосив публіцист, він теж не спрацював, як і 2 попередніх.

Піонтковський зауважив, що дуже важливо розрізняти ядерний шантаж та використання ядерної зброї. За його словами, це зовсім різні речі.

Ядерний шантаж може бути успішним. Він працював у Путіна з 2007 року,

– заявив Піонтковський.

Він зазначив, що саме завдяки цьому шантажу Україну не взяли в НАТО, мовляв, вона не відповідає якимось високим критеріям. Однак Албанія й Північна Македонія вже давно "доросли" до такого високого геополітичного рівня.

Путіна вже ніхто не боїться

Завдяки цьому ж путінському ядерному шантажу була така млява реакція Заходу на анексію Росією частини Грузії, а також на анексію Криму. Однак зараз шантаж Путіна вже не працює.

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"Це глобальне явище, яке є не тільки в позиції Вашингтона. На пострадянському просторі припинили боятися Путіна. Саме тому він біситься", – наголосив Піонтковський.

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Ядерний шантаж Путіна: останнє