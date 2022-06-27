Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він розповів, які цинічні варіанти розглядав очільник Кремля, аби здобути перемогу у війні проти України.
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"У Путіна було 3 шляхи до перемоги, які він хотів використати. Однак вони не спрацювали", – заявив Піонтковський.
"Бліцкриг" і російська агентура
За словами публіциста, перший з них був "бліцкриг". Тобто методика, яку росіяни використали в Чехословаччині у 1068 році, коли війська СРСР та союзників повалили чехословацький уряд та окупували країну з метою припинення реформ Празької весни.
Тоді вони використали авіацію, увірвалися в будівлю центрального комітету, арештували керівників Чехословацької Соціалістичної Республіки та вивезли їх до Москви. Утім, така тактика в Україні в Путіна провалилась.
Другий – це використати свою агентуру впливу в обличчі 3 керівників могутніх європейських держав, щоб змусити Україну піти на принизливу угоду, яка знищить її державність,
– пояснив Піонтковський.
Ядерний шантаж
Останній – 3 шлях, яким хотів Путін отримати "перемогу" – це ядерний шантаж. Однак, як наголосив публіцист, він теж не спрацював, як і 2 попередніх.
Піонтковський зауважив, що дуже важливо розрізняти ядерний шантаж та використання ядерної зброї. За його словами, це зовсім різні речі.
Ядерний шантаж може бути успішним. Він працював у Путіна з 2007 року,
– заявив Піонтковський.
Він зазначив, що саме завдяки цьому шантажу Україну не взяли в НАТО, мовляв, вона не відповідає якимось високим критеріям. Однак Албанія й Північна Македонія вже давно "доросли" до такого високого геополітичного рівня.
Путіна вже ніхто не боїться
Завдяки цьому ж путінському ядерному шантажу була така млява реакція Заходу на анексію Росією частини Грузії, а також на анексію Криму. Однак зараз шантаж Путіна вже не працює.
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"Це глобальне явище, яке є не тільки в позиції Вашингтона. На пострадянському просторі припинили боятися Путіна. Саме тому він біситься", – наголосив Піонтковський.
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Ядерний шантаж Путіна: останнє
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 25 червня зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Зазначається, що вони обговорили "гарантування світової безпеки" шляхом передачі Білорусі ядерної зброї.
- За інформацією, на зустрічі Путін заявив, що США мають у країнах Європи 200 своїх ядерних боєзапасів. Саме тому, на його думку, "необхідно потурбуватися" про безпеку Білорусі й інших членів Організації договору про колективну безпеку – Вірменію, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.
- Російський опозиційний політик Геннадій Гудков припустив, що можуть означати бажання Лукашенка отримати від Росії носії ядерної зброї. За його словами, найімовірніше самопроголошений президент Білорусі побоюється нападу з боку Литви та Польщі.