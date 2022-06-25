Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він каже, що ще раніше, у 2010 році, говорив про те, що Росія перебуває на порозі репресій, різкої погіршення ситуації, а в результаті все закінчиться війною.

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За його словами, дехто в Росії вже тоді розумів, що обов’язково буде розв'язана війна. В нього тоді журналісти запитували: "Яка війна? З ким воювати? Не з Україною ж", і от дожартувалися.

Цілком зрозуміло, що диктаторський режим завжди закінчується погано – кров’ю, війнами, убогістю. Народ завжди "віддувається" за диктатора по повній програмі,

– сказав політик.

Для Гудкова не було здивуванням, що зараз почалася війна Росії проти України. Він розумів, що Путін так просто не піде, щось буде.

"Але я не припускав такої дурниці, що це буде повномасштабне вторгнення з усіх боків, думав, що удар буде на Південь України з моря. Але влада за ці роки дуже подурнішала, що думала захопити України за три дні", – каже політик.

Але, на його думку, не варто недооцінювати наступальну потужність, рівень агресії та божевілля російського політичного керівництва.

Захід домагатиметься перемоги України

Зараз продовжуються ракетні атаки, бомбардування. Але Гудков переконаний, що Путін війну програв.

І не лише тому, що Україна проявила мужність та волю і готова боротися, а й тому, що Захід останній тиждень – півтора відрізав собі шляхи до відступу. Захід проголосив війну на перемогу, йому відступати нікуди,

– пояснив політик.

За його словами, тому і ЄС, і лідери Великобританії, США будуть робити все, щоб цього (перемоги України) домогтися.

"І це головний умовний крах путінізму. Я переконаний, що це "спалювання мостів" Заходом на шляху воєнної перемоги України та деокупації своєї території в найближчі місяці буде вирішена", – додав він.

Гудков про допомогу Заходу та програну війну Путіна: