За кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Франції Еммануель Макрон дзвонив Володимиру Путіну. Розмова відбулася 20 лютого й стосувалася Мінських угод.

Читайте також Путін почав із козирів, – Фейгін про "ядерне" питання на зустрічі з Лукашенком

Про що говорив Макрон з російським диктатором

Макрон хотів обговорити з Путіним виконання Мінських угод. Він попросив російського диктатора висловити своє бачення ситуації та чітко сказати про свої подальші наміри.

Путін спробував скинути всю провину на Зеленського, мовляв, той "нічого не робить" та "бреше Макрону". Потім Путін вирішив атакувати і звинуватив Макрона у бажанні переглянути Мінські домовленості. Той почав гаряче протестувати.

Уявлення не маю, де навчався ваш юрист. Я дивлюся прямо на текст домовленостей та намагаюся їх застосувати,

– заявив Макрон.

Путін вирішив продовжувати грати знайому пластинку та нити про те, що проросійських бойовиків "не чують". Макрон заперечив, що на позиції сепаратистів всім "плювати", адже вони не є стороною Мінських угод.

Наприкінці зустрічі Путін погодився на зустріч і Байденом, але додав, що дату зустрічі потрібно буде додатково обговорити. Також він заявив Макрону, що взагалі перебуває у спортзалі та збирається грати у хокей.

Війна Росії з Україною: останні події

Російські окупанти здійснили ракетний обстріл Рівненської області. Їхні боєприпаси влучили у два цивільні об'єкти. За попередньою інформацією жертв немає, на місця подій вже вирушили рятувальники.

Лукашенко на зустрічі з Путіним "відзначився" маразматичними заявами. На його думку, заборона Литви транзиту підсанкційних товарів – це оголошення війни. Також він поплакався Путіну "напруженими стосунками" з Польщею та Литвою.

Ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою. ЗСУ тримають оборону та заважають ворогу просуватися вглиб України, зокрема до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

Дивіться також – Путін дасть Лукашенку "Іскандери-М": відео