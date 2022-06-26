Мовиться про носії на літаки Су-25, які вони збираються модернізувати, та "Іскандери". Однак, ця "передача" може виявитися звичайнісіньким шантажем. Про це на стрімі 24 каналу з Романом Цимбалюком сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

Важливо Вершники апокаліпсиса та ядерна війна: чому Медведєв так дивно поводиться

Лукашенко хоче захиститися від Литви та Польщі

Спікер переконаний, що подібні заяви мають єдину мету – шантаж. Адже носії без зброї нічого не дають.

Це дуже схоже на шантаж. Типу: "Зараз ми передамо носії, а згодом боєголовки прикрутимо". Тому вони зараз прокачують межі дозволеної нахабності та цинізму. Як можна передати ядерну зброю іншій країні? Та ніяк,

– сказав Гудков.

Він підкреслив, що це більше нагадує брудна та ганебну політичну гру. "Сподіваюся, що вони не встигнуть модернізувати Су-25, ЗСУ не дадуть їм стільки часу", – додав спікер.

Путін розуміє, що не має шансів

Загальновідомо, що глава Кремля щоразу тягнеться до "ядерної кнопки", коли усвідомлює, що програє. "Путін не має жодних перспектив у війні. Він розуміє це краще й краще, точніше й точніше, болючіше й болючіше, більше й більше. Тому вони посилюють натиск на ядерний шантаж", – зауважив Геннадій Гудков.

"Щоб підготуватися до ядерної війни потрібно чимало зробити технічно. Потрібно здійснити багато операцій.", – додав він.

Спікер пояснив, що Росія має у бойовій готовності лише ядерну зброю стратегічної частини. А з іншою, зокрема оперативно-тактичною, – треба розбиратися. Наразі розвідкою такі кроки не зафіксовані.

Читайте також Путін після зустрічі з Лукашенком терміново прибув до Кремля: Пєсков спростував "екстрену заяву"

Нагадаємо! 25 червня білоруський диктатор Лукашенко зустрівся з кремлівським вождем Путіним. На зустрічі обговорили "забезпечення світової безпеки" шляхом можливості передачі Білорусі ядерної зброї. За словами Путіна, на озброєння Білорусі можуть передати партію комплексів "Іскандер-М", що здатні запускати як звичайні ракети, так і використовувати ядерні боєприпаси.

Гудков про ядерні боєголовки для Білорусі: Схоже на шантаж – дивіться відео