Речь идет о носителях на самолеты Су-25, которые они собираются модернизировать, и "Искандеры". Однако, эта "передача" может оказаться самым обычным шантажом. Об этом на встрече 24 канала с Романом Цымбалюком сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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Спикер убежден, что подобные заявления преследуют единственную цель – шантаж. Но носители без оружия ничего не дают.
Это очень похоже на шантаж. Типа: "Сейчас мы передадим носители, а потом боеголовки прикрутим". Поэтому они сейчас прокачивают пределы разрешенной наглости и цинизма. Как передать ядерное оружие другой стране? Да никак,
– сказал Гудков.
Он подчеркнул, что это больше напоминает грязную и позорную политическую игру. "Надеюсь, что они не успеют модернизировать Су-25, ВСУ не дадут им столько времени", – добавил спикер.
Путин понимает, что не имеет шансов
Общеизвестно, что глава Кремля каждый раз тянется к "ядерной кнопке", когда осознает, что проигрывает. "У Путина нет никаких перспектив в войне. Он понимает это лучше и лучше, точнее и точнее, болезненнее и болезненнее, больше и больше. Поэтому они усиливают давление на ядерный шантаж", - отметил Геннадий Гудков.
"Чтобы подготовиться к ядерной войне, нужно немало сделать технически. Нужно совершить много операций", - добавил он.
Спикер объяснил, что Россия имеет в боевой готовности только ядерное оружие стратегической части. А с другой, в том числе оперативно-тактической, – нужно разбираться. Разведкой такие шаги не зафиксированы.
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