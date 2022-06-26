Соответствующую информацию и видеодвижения машин обнародовали телеграмм-каналы. Зато Песков все опроверг.

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Путин срочно прибыл в Кремль для экстренного заявления

Кортеж с Владимиром Путиным в 23:00 (говорится о 25 июня – 24 канале) прибыл в Кремль. Обычно такие ночные приезды к чему-то важному. Особенно на фоне тем, обсуждавшихся с Лукашенко,

– говорится в телеграмм-каналах.

После распространения информации Дмитрий Песков опроверг предположение о том, что Владимир Путин прибыл вечером в Кремль, чтобы якобы сделать какое-то экстренное заявление.