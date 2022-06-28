Огромный удар для Путина

Об этом сказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. Свое мнение он высказал во время эксклюзивного стрима на ютубе 24 канала.

Внимание Запад уже решил, что делать с Путиным, – Пионтковский

По его словам, ключевой датой в российско-украинской войне стало 16 июня – приезд трех "капитулянтов" в Киев. Говорится о президенте Франции Эммануэле Макроне, канцлере Германии Олафе Шольце и премьер-министре Италии Марио Драги.

Кроме этого, как подчеркнул публицист, было еще одно главное событие: поражение россиян под Киевом.

После этого и Путину, и российским генералам стало ясно, что на поле боя победить Украину им не удастся. Свою основную ставку они сделали на так называемую "партию мира" с ее желанием "сохранить лицо Путину" и попытками уговорить Украину пойти на территориальные уступки,

– сказал Пионтковский.

Однако их "миссия" полностью провалилась. Они столкнулись с мощным отторжением этого плана. Речь идет как об украинском обществе, так и о власти.

Справка. После визита в Киев, Макрон, Шольц и Драги поддержали статус кандидата на вступление для Украины и обещали не давить в вопросе мира.

"Для Путина это был огромный удар", – подчеркнул Пионтковский.

Впервые понял, что обречен

Так что поражение России – это уже необратимый процесс. Это поняли даже в Москве, добавил публицист.

"Они, конечно, празднуют салютами "взятие" Северодонецка, Тарасовки, Мамонтовки, однако стратегическая тенденция определилась окончательно. Это заметно с каждым шагом", – считает он.

И думает, что глава страны-агрессора впервые понял, он обречен, когда ни один из его трех путей "победы", на которые надеялся Путин, не сработали. Речь идет о таких "картах", которые хотел разыграть кремлевский диктатор:

первая из них была "блицкриг" ;

; второй – это использовать свою агентуру влияния в лице 3 руководителей могущественных европейских государств, чтобы заставить Украину пойти на унизительное соглашение, которое уничтожит ее государственность;

влияния в лице 3 руководителей могущественных европейских государств, чтобы заставить Украину пойти на унизительное соглашение, которое уничтожит ее государственность; последний – 3 путь, которым хотел Путин одержать "победу" – это ядерный шантаж.

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