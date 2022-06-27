Величезний удар для Путіна

Про це сказав російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. Свою думку він висловив під час ексклюзивного стріму на ютубі 24 каналу.

Увага Захід вже вирішив, що робити з Путіним, – Піонтковський

За його словами, ключовою датою у російсько-українській війні стало 16 червня – приїзд трьох "капітулянтів" в Київ. Мовиться про президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі.

Крім цього, як наголосив публіцист, було ще одна головна подія: поразка росіян під Києвом.

Після цього і Путіну, і російським генералам стало зрозуміло, що на полі бою перемогти Україну їм не вдасться. Свою основну ставку вони зробили на так звану "партію миру" з її бажанням "зберегти обличчя Путіну" і намаганнями вмовити Україну піти та територіальні поступки,

– сказав Піонтковський.

Однак їхня "місія" повністю провалилася. Вони зіштовхнулися з потужним відторгненням цього плану. Мовиться як про українське суспільство, так і про владу.

Довідка. Після візиту в Київ, Макрон, Шольц і Драгі підтримали статус кандидата на вступ для України та обіцяли не тиснути у питанні миру.

"Для Путіна це був величезний удар", – наголосив Піонтковський.

Вперше зрозумів, що приречений

Тож поразка Росії – це вже невідворотний процес. Це зрозуміли навіть у Москві, додав публіцист.

"Вони, звісно, святкують салютами "взяття" Сєвєродонецька, Тарасівки, Мамонтівки, однак стратегічна тенденція визначилась остаточно. Це помітно з кожним кроком", – вважає він.

І гадає, що глава країни-агресорки вперше зрозумів, він приречений, коли жоднен з його трьох шляхів "перемоги", на які надіявся Путін, не спрацювали. Мовиться про такі "карти", які хотів розіграти кремлівський диктатор:

перша з них була "бліцкриг" ;

; другий – це використати свою агентуру впливу в обличчі 3 керівників могутніх європейських держав, щоб змусити Україну піти на принизливу угоду, яка знищить її державність;

впливу в обличчі 3 керівників могутніх європейських держав, щоб змусити Україну піти на принизливу угоду, яка знищить її державність; останній – 3 шлях, яким хотів Путін отримати "перемогу" – це ядерний шантаж.

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