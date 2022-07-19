Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний журналіст та політик Ігор Яковенко. За його словами, невдачі російської армії на полі бою можуть підірвати довіру росіян до очільника кремля.

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"Це буде початок кінця"

Особливо болісно може сприйматися втрата тимчасово окупованих територій.

Якщо українська армія звільнить Херсон та Херсонську область, це буде початок кінця (путінського режиму – 24 канал). Приховати це буде неможливо,

– наголосив Яковенко.

Він додав, що телевізор може брехати скільки завгодно. Однак коли ЗСУ звільнять Херсон, росіяни все одно про це дізнаються.

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"Розрив між дійсністю і телевізором все-таки має якісь кордони. Неможливо буде і далі говорити: "У нас все добре, ми далі йдемо у наступ", – сказав політик.

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Звісно, за словами Яковенка, керівництво держави-аргесора знову спробує придумати, як пояснити росіянам свою поразку.

"Скажуть, що відійшли з "гуманітарних цілей". Однак це буде дуже непереконливо", – додав він.

Кого варто боятися путіну

Журналіст вважає, що у росії активізуються найжорсткіші критики путіна. І не це ліберальна опозиція, адже її путін не боїться.

Піднімуть голови люди, які критикують його (путіна – 24 канал) за недостатнє "людожерство". За те, що він не оголошує війну, повну мобілізацію, не б'є балістичними міжконтинентальними ракетами для того, щоб знищити весь Київ, не влаштовує ядерне бомбардування,

– сказав Яковенко.

Він переконаний, що таких людей у росії багато.

"Ці ультрапатріоти, надфашисти, якщо там можна висловитися, будуть атакувати путіна", – додав політик.

"путіна будуть вважати зрадником"

Журналіст припустив, що критику путіна за недостатню жорстокість підтримає так званий "ядерний електорат", який має імперську свідомість.

путіна будуть вважати зрадником. Це дуже серйозно підірве його соціальну базу,

– зазначив Яковенко.

Він додав, що втрата окупантами лише Херсона може і не стати причиною особливих змін у свідомості росіян. Але, наголосив Яковенко, це стане першим кроком до падіння путінського режиму.

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