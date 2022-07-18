Військовослужбовець, активіст та колишній нардеп Володимир Парасюк припустив, коли українські військові звільнять Херсон від російських окупантів. Про це він розповів 24 каналу.

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Коли звільнимо Херсон

На його думку, плани наступу на Херсонщину в Збройних Сил України є вже давним-давно. Однак зараз проводять певні підготовчі роботи до деокупації.

Думаю, ми звільнимо Херсон до середини серпня, ближче до кінця літа. У мене таке передчуття. Принаймні, половину міста займемо й просуватимемося далі у сторону Криму. Я керуюся тим, що бачу, спілкуюся зі своїми побратимами на цьому напрямку, аналізую,

– розповів Парасюк.

На Сході буде складніше

За його словами, деокупувати Схід України нашим воїнам буде складніше. Тобто звільнити Херсонщину та Запоріжжя дещо простіше, оскільки там в російських окупантів немає такого угрупування, як на Донбасі.

Маємо усе для цього, усі можливі засоби, головне – бажання. Порівнювати українську армію з цими російськими придурками неможливо. У нас є мотивація, розуміння того, що ми робимо,

– заявив Парасюк.

Військовим необхідний відпочинок

Він також наголосив, що нашим військовим необхідний відпочинок аби відновитись, а підрозділам доукомплектуватись. Саме тому мобілізаційна політика, яка відбувається в Україні, логічна.

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"Коли ти 1,5 місяця на Луганщині день в день воюєш, то тобі потрібно відпочити, аби просто набратись сили й хоч трохи морально відійти", – зауважив він.

Чекаємо на зброю від США

Однак як наголосив Парасюк, це не є те кричуще, що може зупинити українську армію від наступу. Крім того, він додав, що, найімовірніше, зараз ми чекаємо на допомогу від США.

"Після того, як нас наситять артилерійськими системами, буде потужний удар по російських ключових позиціях – складах, опорних пунктах, блокпостах. Тоді вже дадуть піхоті та силам спеціальних операцій іти вперед звільняти Херсон", – зазначив Парасюк.

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