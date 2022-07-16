Речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що в ЗСУ є успіхи в просуванні на Херсонському напрямку. Водночас не все відбувається так швидко, як би хотілося, інформує 24 канал.

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На Херсонському напрямку ми просуваємося, можливо, не так швидко, як хочеться тим, хто подає позитивні новини. Але, повірте, ці кроки дуже впевнені. І саме для того їх роблять в тиші, в певній таємничості,

– сказала Гуменюк.

Вона пояснила, що сершу ЗСУ мають закріпитися на тій території, а вже потім потім оголосити про свої перемоги.

Гуменюк також розповіла про ситуацію, коли ЗСУ зачищали від ворога село Потьомкіне, яке звільнили два тижні тому. Під час зачистки натрапили на ворожу броньовану машину. Трофейна техніка вже перейшла на озброєння ЗСУ.

Звільнення Херсона

На звістку про те, що південні території нашої держави вдалось звільнити, чекає вся Україна. Слід розуміти, що ворог має багато ресурсу та зброї, тому це завдання не є легким. Але оскільки люди хочуть все швидко, то й нерідко видають бажане за дійсне. Тим самим вони поширюють дезінформацію та заважають нашим ЗСУ. Зокрема, ОК "Південь" доводилось спростовувати інформацію про те, що наші військові вже дійшли недалеко до Херсона.

Водночас заступник Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань наголошував, що контрнаступ ЗСУ уже не зупинити й окупанти розуміють це. Ворог вже готується до оборони. Це небезпечно, бо вуличні бої можуть спричинити смерті цивільних. Найактивніші бої, за словами Сергія Хланя, йтимуть на лівому березі Херсонської області. Там найбільше вестимуться артилерійські бої.

При цьому непереливки на Херсонщині живеться місцевим зрадникам. Їх нищать або наші партизани або ж російські окупанти, яким вони продалися. Наприклад, херсонський зрадник володимир сальдо потрапив до лікарні. Він перебуває у комі.

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