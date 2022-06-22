Заступник Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі одного з телеканалів наголосив, що контрнаступ ЗСУ уже не зупинити й окупанти розуміють це.

Увага Окупанти на Херсонщині шукають колаборантів і катують тих, хто відмовляється, – Хлань

Нині війська готуються до оборони Херсона, поки ЗСУ ведуть наступи. Як повідомляють місцеві жителі, у промислових районах будуються оборонні укріплення. Вони готуються до вуличних боїв, бо розуміють, що наступ ЗСУ їм не зупинити,

– зауважив Хлань.

Він також зауважив, що окупанти готуються до вуличних боїв, водночас його це насторожує.

Найактивніші бої, за словами Сергія Хланя, йтимуть на лівому березі Херсонської області. Там найбільше вестимуться артилерійські бої. При цьому він наголосив, що для впевненішого наступу потрібно більше західної зброї.

А в Херсоні, як би вони не закріплювалися, їм доведеться піти, тому що наступальні дії, які ми бачимо останнім часом, розсікатимуть угруповання противника. Їм нічого не залишиться, окрім як залишити правобережну частину Дніпра,

– заявив радник ОВА.

Він зокрема наголосив, що уже сьогодні є результати, є розгроми росіян на лінії фронту. Тож, "уже скоро нам доведеться витісняти росіян з Херсона".

"Головне завдання Збройних сил України та партизанів – витіснити окупантів з Херсона фактично без бою, щоб зменшити кількість руйнувань у самому місті і зменшити кількість обстрілів в самому місті", – додав Хлань.

Яка ситуація на тимчасово окупованій Херсонщині

Детальніше про ситуацію на Херсонщині та як виживають місцеві: дивіться відео