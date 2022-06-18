Йдеться про начальника виправної колонії №90 Євгена Соболєва. З початку повномасштабного вторгнення він перейшов на бік окупантів. Про це 24 каналу сказав радник голови Херсонської ОВА і військовослужбовець ТрО Сергій Хлань.

Цікаво Постійні перестрілки та бійки: окупанти не можуть поділити "владу" на Херсонщині

Співпрацював із загарбниками

Військовослужбовець зауважив, що Соболєв – колаборант найвищої ланки. З першого дня окупації зустрічав росіян, які концентрували свою техніку саме в підвладній йому колонії. Ба більше, окупанти прикривалися нашими ув'язненими й примушували їх до ремонту цієї техніки.

За попередньою інформацією, наразі колаборант перебуває у лікарні. У нього постраждали ноги, можливо, їх навіть ампутують. "Тепер він точно не втече. Без ніг, але ми його дістанемо", – каже спікер.

Радник голови ОВА переконаний, що усі, хто працюють з окупантами, – це нелюди. Відтак для них має бути найвище покарання.

"Сьогодні партизани вкотре довели, що ми будемо вибивати росіян та зрадників і з середини окупації, і на лінії фронту. Ми звільнимо нашу рідну землю", – сказав Сергій.

Він додав: черга дійде до усіх зрадників. Наступними можуть стати Сальдо, Булюк й Стрємоусов.

Важливо Росіяни успішно провалили завдання, – речник Центру нацспротиву про введення рубля на Півдні

Партизанський рух на Херсонщині: основне

7 червня у тимчасово окупованому Херсоні пролунав вибух у ресторані "Ностальжі". Відомо, що там полюбляють обідати колаборанти найвищої ланки. Росіянам і зрадникам дали чіткий знак: вам тут не раді, і бронежилети не допоможуть.

Крім того, місцеві жителі продовжують закликати ворога повертатися до Росії. Партизани нагадують, що ЗСУ вже близько, тож незабаром загарбники пошкодують, що прийшли на нашу землю.

Російські окупанти та колаборанти відверто нервують через партизанських рух та наближення ЗСУ до Херсона. Через своїх агентів вони поширюють наратив про населені пункти, в яких тривають бойові дії. Мовляв, подивіться, на що перетворилися міста, які ЗСУ намагаються звільнити. Тому краще вже жити з проблемами під окупацією, ніж у руїнах після бойових дій.

Підірвали колаборанта вищого рангу! Соболєву можуть ампутувати ноги, – Хлань: дивіться відео