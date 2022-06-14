Про це повідомив 24 каналу речник Центру національного спротиву. Він зазначив, що формати протистояння українців росіянам на окупованих територіях абсолютно різноманітні.

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Важливий вид спротиву

За словами речника, найчастіше – це листівки, які розповсюджують місцеві мешканці на тимчасово окупованих територіях. У них можуть бути як погрози окупантам, так і цікаві матеріали для населення.

Крім того, одним з важливих видів спротиву на окупованих територіях є саботаж різної підприємницької та чиновницької діяльності. Зокрема українські підприємці зараз чинять просто шалений економічний спротив в південному регіоні України – на Херсонщині та Запоріжжі.

Там окупанти досі не змогли ввести рубль. Росіяни мали це зробити до червня місяця, однак вони успішно провалили завдання,

– заявив речник.

Як допомогли наші підприємці

Він наголосив, що окупанти провалили це завдання не лише тому, що вони немічні, безрукі й безтолкові. Їм це допомогли зробити українські підприємці, які відмовилися працювати за російськими правилами.

Це і є спротив. Це є, власне, саботаж – відмова бути колаборантом,

– зауважив речник.

Завозять російських підприємців

За його словами, більшість українських підприємців відмовляються від співпраці з ворогом, тому туди почали їздити російські. Їх завозять на окуповані території для того, аби вони почали налагоджувати якусь роботу.

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Як підкреслив речник, однак через високу загрозу контрнаступальних дій Збройних Сил України на Херсонському напрямку – російські підприємці бояться нормально налагоджувати роботу. Ба більше, на постійно розташовувати свої підприємства на окупованих територіях.

Повне інтерв'ю з речником Центру національного спротиву: дивіться відео 24 каналу



Спротив на окупованій Херсонщині: останнє

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів, що Рух Опору на Херсонщині не дає загарбникам забути про те, що вони тут лише тимчасово. Так сміливі херсонці розклеїли по всьому місту листівки з QR-кодами, у яких є цікаві послання для росіян.

Крім того, учасники опору також розклеїли листівки з інформацією для місцевого населення. У них обіцяють чималі суми за шкоду або ж ліквідацію окупантів та колаборантів.

У Херсоні росіяни намагались роздати місцевим жителям книжечки з непотрібним нікому громадянством. Зрозуміло, що херсонці відмовились від такого непотребу.

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