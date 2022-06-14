Про це повідомив 24 каналу речник Центру національного спротиву. Він зазначив, що формати протистояння українців росіянам на окупованих територіях абсолютно різноманітні.
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Важливий вид спротиву
За словами речника, найчастіше – це листівки, які розповсюджують місцеві мешканці на тимчасово окупованих територіях. У них можуть бути як погрози окупантам, так і цікаві матеріали для населення.
Крім того, одним з важливих видів спротиву на окупованих територіях є саботаж різної підприємницької та чиновницької діяльності. Зокрема українські підприємці зараз чинять просто шалений економічний спротив в південному регіоні України – на Херсонщині та Запоріжжі.
Там окупанти досі не змогли ввести рубль. Росіяни мали це зробити до червня місяця, однак вони успішно провалили завдання,
– заявив речник.
Як допомогли наші підприємці
Він наголосив, що окупанти провалили це завдання не лише тому, що вони немічні, безрукі й безтолкові. Їм це допомогли зробити українські підприємці, які відмовилися працювати за російськими правилами.
Це і є спротив. Це є, власне, саботаж – відмова бути колаборантом,
– зауважив речник.
Завозять російських підприємців
За його словами, більшість українських підприємців відмовляються від співпраці з ворогом, тому туди почали їздити російські. Їх завозять на окуповані території для того, аби вони почали налагоджувати якусь роботу.
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Як підкреслив речник, однак через високу загрозу контрнаступальних дій Збройних Сил України на Херсонському напрямку – російські підприємці бояться нормально налагоджувати роботу. Ба більше, на постійно розташовувати свої підприємства на окупованих територіях.
Повне інтерв'ю з речником Центру національного спротиву: дивіться відео 24 каналу
Спротив на окупованій Херсонщині: останнє
- Депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів, що Рух Опору на Херсонщині не дає загарбникам забути про те, що вони тут лише тимчасово. Так сміливі херсонці розклеїли по всьому місту листівки з QR-кодами, у яких є цікаві послання для росіян.
- Крім того, учасники опору також розклеїли листівки з інформацією для місцевого населення. У них обіцяють чималі суми за шкоду або ж ліквідацію окупантів та колаборантів.
- У Херсоні росіяни намагались роздати місцевим жителям книжечки з непотрібним нікому громадянством. Зрозуміло, що херсонці відмовились від такого непотребу.
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