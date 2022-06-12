Херсонці не поспішають за російськими паспортами

Про це у фейсбуці повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він зауважив, що херсонці відмовилися брати російській паспорти.

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Херсонці, які відмовилися брати участь у нав'язуванні російського громадянства через роздачу паспортів, ще раз довели усьому світу, що реінкарнація Російської імперії неможлива, історія не повториться. Навіть у вигляді фарсу не повториться,

– написав він.

Він підкреслив, що гуманітарна криза обов'язково закінчиться, а Херсонщина знову процвітатиме, коли ЗСУ вичистять область від окупантів.

Що відомо про паспортизацію у Херсоні

Кількома тижнями раніше, 25 травня президент країни-агресорки Володимир Путін підписав указ про спрощену видачу російських паспортів на території тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей за аналогією до тієї ж процедури на територіях так званих ДНР та ЛНР.

Перші спроби видати російські паспорти у тимчасово окупованому Херсоні відбулися 11 червня. Росіяни анонсували видачу своїх документів заздалегідь, однак попиту на це не було.

Оскільки пропагандистам потрібно було зняти відповідну картинку для своїх телеканалів, вони зафільмували людей, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою, видавши все так, ніби це – черга за російським громадянством і червоними книжечками.

Насправді ж, за документами від окупантів прийшли лише 23 людини. Для розуміння – до початку війни населення Херсона складало 280 тисяч мешканців.

Видачу загарбниками своїх паспортів та бажання деяких українців їх отримати прокоментував Володимир Зеленський. Він зауважив, що подивився пропагандистські ролики росіян і серед тих, хто реально хотів отримати документи, побачив лише колаборантів та людей з їхнього оточення.

Це більше схоже не на чергу по паспорти, а на намагання отримати квиток, щоб утекти. Дуже показово,

– сказав український президент.

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