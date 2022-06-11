Про це під час свого вечірнього звернення 11 червня розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

До теми Окупанти видають паспорти Росії в Херсоні, але змогли "намалювати" лише 23 власників

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