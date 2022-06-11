Об этом во время своего вечернего обращения 11 июня рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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Смотрите обращение Владимира Зеленского: