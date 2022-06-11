Об этом во время своего вечернего обращения 11 июня рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.
К теме Оккупанты выдают паспорта России в Херсоне, но смогли "нарисовать" только 23 владельца
Смотрите обращение Владимира Зеленского:
Захватчики пытаются выдавать жителям временно оккупированных украинских территорий российские паспорта. На пропагандистских видео видны только коллаборанты, которые хотят получить билет, чтобы убежать.
Об этом во время своего вечернего обращения 11 июня рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.
К теме Оккупанты выдают паспорта России в Херсоне, но смогли "нарисовать" только 23 владельца
Смотрите обращение Владимира Зеленского: