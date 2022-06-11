Российские СМИ сообщили о выдаче первых паспортов в Запорожье и в Херсонской области. Хвастаются, что первые 25 жителей Херсона якобы уже получили российские документы, сообщает 24 канал.

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Первые вражеские паспорта в Запорожье

На оккупированных территориях Запорожья 11 июня российские оккупанты выдали первым местным жителям, получившим российское гражданство, паспорта страны-агрессора.

Об этом российские медиа узнали от гауляйтера и предателя региона Владимира Рогова. Паспорта выдавали в Мелитополе. Этот цирк он называет церемонией.

Ранее российские захватчики планировали, что жители региона получат первые российские паспорта 12 июня, когда агрессор празднует день России. Предатель Рогов говорил, что заявления на получение российского гражданства якобы подали более 70 тысяч человек.

Российские паспорта в Украине

В мае этого года Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов в Херсонской области и Запорожье. Министерство иностранных дел Украины сразу же отреагировало на такой цинизм и абсурд. Незаконная паспортизация в Херсонской области и Запорожье, равно как и в Крыму и на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, норм и принципов международного гуманитарного права, а также обязательств России как государства-оккупанта.

Но это не единственный абсурд, которым отличается Россия в Украине. Ведь в Харьковской области россияне выдают детям свидетельства о рождении с пометкой "Белгородская область". Происходит это, конечно же, на территориях, которые Россия оккупировала. По данным нашей разведки, российские оккупанты не очень понимают, что будет дальше. Поэтому действуют так, будто Россия уже присоединила оккупированные территории к себе. Захватчики пытаются внедрить собственный документооборот, хотя иногда даже не сформировали "местные администрации".

В то же время россияне, проживающие в Украине, сжигают свои российские паспорта как хлам. Такой случай произошел с россиянином, живущим в Одессе. При этом Государственное бюро расследований продолжает системно проверять проживающих в Украине граждан страны-агрессора. Ведь они могут быть причастны к деятельности диверсионно-разведывательных групп.

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