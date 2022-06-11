Поселок курортный, еще в прошлом году сюда приезжали на отдых люди со всей Украины. Но этим летом жители страдают от того, что россияне ломают двери в их домах и заселяются туда сами.

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Могут делать, что им вздумается

Местные жители говорят, что лето призвало русских оккупантов поближе к морю. В Мелитополе неподалеку они уже разрушили привычный образ жизни. Теперь решили, что им нужно оккупировать дома в курортном поселке.

По словам жителей Кирилловки, российские захватчики поселяются не где угодно, а в самом центре Кирилловки. При этом они выбирают самые лучшие дома. Пока что занимают только те, хозяева которых уехали с временно оккупированной территории.

Люди к такому не привыкли, поэтому спрашивают, зачем раскрывать закрытые дома, если в поселке достаточно баз отдыха. Ответ захватчиков удивительно наглый. Мол, могут себе позволить делать что угодно. Еще даже легенду не поленились придумать. Будто бы из домов, расположенных в центре Кирилловки, им удобнее ходить на работу в поселковый совет.

Что происходит на Запорожье

Украинские войска не дают российским захватчикам продвигаться дальше по этому направлению. По данным разведки, Россия хочет провести "референдум" в Запорожье и перенести так называемую "столицу" в оккупированный Мелитополь. ФСБшники, росгвардейцы и военнослужащие контролируют города, проводят у них "зачистку" и пытаются набрать коллаборантов как в "милицию", так и в "местные администрации".

В то же время, регион страдает от оккупации. В частности, курортная Кирилловка выглядит так, будто там все вымерло, а вместо привычных здесь туристов и движения – тишина. Все базы отдыха закрыты, никто не продает рыбу и фрукты на обочинах, рынки и магазины не работают. По словам местных, июнь 2022 оказался самым теплым за последние годы, в море нет медуз, но почти никто не купается. Рыбаков в море тоже нет. Все испортила Россия.

Но городской голова Мелитополя Иван Федоров обнародовал обнадеживающую информацию по этому региону. По его словам, российские кафиры спешно покинули блокпосты в Мелитопольском районе Запорожской области. Сейчас в деревнях практически нет российских захватчиков. Оно и неудивительно, ведь кроме действий ВСУ там еще очень эффективно работают местные партизаны. Они феерически ликвидируют кафиров.

В Мелитополе происходит что-то странное: смотрите видео