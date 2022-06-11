Селище є курортним, ще минулого року сюди приїжджали на відпочинок люди з усієї України. Та цього літа мешканці потерпають від того, що росіяни ламають двері в їхніх будинках і заселяються туди самі.

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Можуть робити, що їм заманеться

Місцеві жителі кажуть, що літо закликало російських окупантів ближче до моря. У Мелітополі неподалік вони вже зруйнували звичний спосіб життя мешканців. Тепер вирішили, що їм треба окупувати будинки в курортному селищі.

За словами мешканців Кирилівки, російські загарбники поселяються не будь де, а в самому центрі Кирилівки. При цьому вони обирають найкращі будинки. Поки що займають тільки ті, господарі яких виїхали з тимчасово окупованої території.

Люди до такого не звикли, тому запитують навіщо розкривати закриті будинки, якщо в селищі достатньо баз відпочинку. Відповідь загарбників напрочуд нахабна. Мовляв, можуть собі дозволити робити, що завгодно. Ще й навіть легенду не полінувались придумати. Буцімто з будинків, розташованих у центрі Кирилівки, їм зручніше ходити на роботу до селищної ради.

Що відбувається на Запоріжжі

Українські війська не дають російським загарбникам просуватися далі на цьому напрямку. За даними розвідки, Росія хоче провести "референдум" на Запоріжжі та перенести так звану "столицю" до окупованого Мелітополя. ФСБшники, росгвардійці та військовослужбовці контролюють міста, проводять у них "зачистку" та намагаються набрати колаборантів як у "міліцію", так і в "місцеві адміністрації".

Водночас регіон страждає від окупації. Зокрема, курортна Кирилівка виглядає так, ніби там все вимерло, а замість звичних тут туристів і руху – тиша. Усі бази відпочинку зачинені, ніхто не продає рибу та фрукти на узбіччях, ринки і магазини не працюють. За словами місцевих, червень 2022 року виявився найтеплішим за останні роки, у морі немає медуз, але майже ніхто не купається. Рибалок у морі також немає. Все зіпсувала Росія.

Але міський голова Мелітополя Іван Федоров оприлюднив обнадійливу інформацію щодо цього регіону. За його словами, російські окупанти спішно покинули блокпости в Мелітопольському районі Запорізької області. Зараз у селах практично немає російських загарбників. Воно й не дивно, адже окрім дій ЗСУ, там ще дуже ефективно працюють місцеві партизани. Вони феєрично ліквідовують окупантів.

У Мелітополі діється щось дивне: дивіться відео