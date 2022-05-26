Так, до Мелітополя 25 травня прибув ешелон застарілих танків Т-62. Росіяни зняли їх з консервації.

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Танки оснащені гарматами із калібром 115 міліметрів. У Запорізькій ОВА зауважили, цікаво, як вони горять від Джавелінів і NLAW. Додамо, що ці танки розроблялись ще у 1950-х роках, а на озброєння їх взяли у 1961 році.

До Кирилівки теж стягують техніку

До тимчасово окупованого селища Кирилівка зайшло 30 одиниць техніки окупантів. Місцеві жителі повідомляють, що майже на кожному перехресті стоять російські БТРи.

Крім того, кирилівські бази відпочинку можуть стати прихистком для окупантів. Є ймовірність, що росіяни будуть мародерити їх як це було у Бердянську.

Що відбувається на Запоріжжі

Росіяни обстріляли позиції наших військ та цивільну інфраструктуру в районах Оріхова та Гуляйполя. Також були авіаційні удари та артилерійські обстріли в районах Полтавки.

При цьому загарбники й далі зазнають втрат серед особового складу та військової техніки. Багато поранених окупантів зараз перебувають в медзакладах окупованого Криму.

Зранку 25 травня окупанти випустили 4 крилатих ракети по місту Запоріжжя. Одну збили сили ППО, інші, на жаль, влучили. Пошкоджені щонайменше 62 будинки та торговий центр "Аврора". Одна жінка загинула, ще 4 людини постраждали.

У міноборони Росії цинічно заявили, що ракетний удар по торговельному центру -– це "знищення цеху заводу Мотор-Січ".

Окупанти хочуть наступати на Запоріжжя

У Генштабі ЗСУ напередодні попередили, що на Запорізькому напрямку окупанти посилюють угруповання військ. Хочуть відновити наступальні дії у напрямку Василівка – Кам'янське. Загарбники здійснюють перегрупування військ.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович теж раніше зазначив, що до Василівки прибули 3 ворожі БТГр, які спробують рухатися на північ області. Ймовірно, у бік Запоріжжя.

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