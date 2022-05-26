Так, в Мелитополь 25 мая прибыл эшелон устаревших танков Т-62. Русские сняли их с консервации.

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Танки оснащены пушками с калибром 115 миллиметров. В Запорожской ОВА заметили, интересно, как они горят от Джавелинов и NLAW. Эти танки разрабатывались еще в 1950-х годах, а на вооружение их взяли в 1961 году.

В Кирилловку тоже стягивают технику

В временно оккупированный поселок Кирилловка зашли 30 единиц техники оккупантов. Местные жители сообщают, что почти на каждом перекрестке стоят российские БТРы.

Кроме того, кирилловские базы отдыха могут стать убежищем для оккупантов. Есть вероятность, что россияне будут мародерить их, как это было в Бердянске.

Что происходит на Запорожье

Россияне обстреляли позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру в районах Орехова и Гуляйполя. Также были авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Полтавки.

При этом захватчики и дальше несут потери среди личного состава и военной техники. Многие раненые оккупанты сейчас находятся в медучреждениях оккупированного Крыма.

Утром 25 мая оккупанты выпустили 4 крылатых ракеты по городу Запорожье. Одну сбили силы ПВО, другие, к сожалению, попали. Повреждены не менее 62 домов и торговый центр "Аврора". Одна женщина погибла, еще 4 человека пострадали.

В минобороны России цинично заявили, что ракетный удар по торговому центру – это "уничтожение цеха завода Мотор-Сич".

Оккупанты хотят наступать на Запорожье

В Генштабе ВСУ накануне предупредили, что на Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск. Хотят возобновить наступательные действия в направлении Васильевка – Каменское. Захватчики осуществляют перегруппировку войск.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович тоже ранее отметил, что в Васильевку прибыли 3 вражеских БТГр, которые попытаются двигаться на север области. Вероятно, в сторону Запорожья.

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