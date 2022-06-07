Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, передает 24 канал. В 15 объединенных территориальных общинах практически нет российских оккупантов. Остались они преимущественно в Мелитополе.

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Почему они спешно покинули блокпосты

По словам Ивана Федорова, есть две причины, почему захватчики так резко покинули блокпосты. Первая – россияне понимают, что подразделения Вооруженных Сил Украины готовят контрнаступление для освобождения временно оккупированных территорий Запорожской области. Вторая – защитники совершили прорыв на Херсонском направлении.

Поэтому россияне пытаются взыскать свои войска и организовать оборону. Сюда привлекли даже тех кафиров, которые не слишком готовы вести боевые действия, поэтому стояли на блокпостах.

В самом Мелитополе ситуация напряженная – кафиры продолжают совершать свой террор. Они запугивали и похищали людей, а также полностью отключили мобильную связь и интернет почти на 5 дней.

Теперь появился новый интернет. Но провайдеры в русские, поэтому пользоваться им нужно осторожно.

Это псевдоинтернет, полностью зацикленный в Москве. Там нулевая безопасность и скорость низкая. Несмотря на это, хоть какой-то "глоток воздуха" для наших жителей, которые могут связаться со своими родственниками, - отметил Иван Федоров.

Оккупанты украли все зерно. Теперь взялись за черешню

Сейчас идет сезон полевых работ и сбора черешни – ягоды, которая ежегодно щедро родит в Запорожской области. Как сообщил Иван Федоров, кафиры уже провели совещание в одном из сел Мелитопольского района, где решили скупать черешню за "смешные деньги" - по 10 гривен за килограмм. Это слишком низкая цена.

"Также сказали, что никаких централизованных покупок делать не будут. Этим они еще раз показали, что будут ненадолго оставаться на нашей земле", - отметил Федоров.

Он добавил, что оккупантам невыгодно воровать черешню. Ведь в регионе очень много малых хозяйств, которые выращивают ягоду, а также кто должен собрать ее с дерева. Поэтому захватчики цинично решили скупить ее за бесценок.

Однако они успели ограбить государственное предприятие Опытное хозяйство "Мелитопольское", где выращивали фрукты. Туда они "засунули" своего так называемого "руководителя", близкого к российским спецслужбам.

Кроме того, кафиры вывезли все зерно из элеваторов, которое только было в регионе.

Напомним, недавно Иван Федоров предположил, что в ближайшие недели Мелитополь будет освобожден от российских захватчиков.

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