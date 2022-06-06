Отважные украинские воины изо всех сил стараются как можно скорее освободить украинскую землю от российских оккупантов. Все мечты врага о том, что ему удастся надолго задержаться в Украине, разбиваются вдребезги после встречи с нашими героическими защитниками и защитницами.

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Российские оккупанты сбежали из блокпостов

Мелитопольский район очень долго страдал от российских оккупантов. Мэр города Иван Федоров сообщил радостное известие – скоро мирному населению региона россияне уже угрожать не будут.

Российские оккупанты пытались разогнать фейки о том, что Украина собирается "сдать" Запорожье, а ВСУ не будут проводить деоккупацию.

Реальность показала, что ситуация кардинально противоположна, наши воины активно бьют врага и освобождают от него города и села.

Конечно, каждый день оккупанты усиливают давление на мирных людей и создают много проблем, но общая тенденция неизменна – ВСУ удастся прогнать российских захватчиков из Украины.

В ближайшие недели – месяцы Мелитополь будет деоккупирован. Нам удастся восстановить украинскую государственность на территории города. И мы верим в наши героические ВСУ. Три дня назад со всех блокпостов на территории Мелитопольского района россияне уехали. Сбежали благодаря ВСУ. И даже с территории Васильевки они переместились в Зеленый Гай из-за страха наступления наших военных,

– рассказал Федоров.

Также он добавил, что в самом Мелитополе российские оккупанты отключили украинскую связь и интернет. Он рассказал, что кое-где найти связь можно и призвал выехавших мелитопольцев поддерживать контакт с жителями города, который временно находится в оккупации.

Ситуация на оккупированных территориях: коротко о последних событиях

Российские оккупанты начали терроризировать фермеров на Херсонщине. Стало известно о случаях похищения и пыток.

Захватчики решили присвоить себе АЗС в Херсонской области. Они хотят завозить горючее из Крыма и продавать его на наших заправках.

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