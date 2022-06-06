Все для того, чтобы продавать там горючее, завезенное из Крыма. Об этом командование "Юг" сообщило по состоянию на 5 июня - 102-й день полномасштабной войны.

В Херсоне, вероятно, оккупант устроил массовое ДТП: есть погибшие и раненые

Оккупанты забирают у людей на Херсонщине бизнес

Оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупационные власти на Херсонщине отбирают частный бизнес у местных предпринимателей.

В частности, захватчики хотят присвоить региональные АЗС, чтобы на них продавать завезенное из Крыма горючее,

– сообщили в ОК "Юг".

Там также объяснили, что в целом на Юге ситуация динамично напряжена. Противник пытался улучшить свое положение, но ему ничего не удалось. Вот почему враг укрепляется на оборонительных рубежах.

Следует вспомнить, что наши ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили:

59 российских оккупантов;

танк;

6 других бронированных машин;

зенитно-ракетный комплекс "ТОР М1";

реактивную систему залпового огня;

самоходную гаубицу "Гвоздика";

5 автомобилей.

"Также в 3 разных населенных пунктах Херсонщины уничтожены 3 полевых состава боеприпасов", - сообщило командование.

Обстрелы на Николаевщине и корабли в море

В Николаевской области враг продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения и в тылу наших подразделений, пытаясь создать иллюзию своего господства на максимально возможной части области,

– сообщили в ОК "Юг".

В Черном море корабельная группировка вражеских кораблей в очередной раз переформатируется. По состоянию на ночь на 6 июня в готовности к нанесению ракетных ударов с моря находится:

надводный корабль;

подлодка;

они снаряжены 12 крылатыми ракетами;

готовы к действиям 5 больших десантных кораблей.

Командование также объяснило, что запрещено:

ходить на побережье, потому что это уже не место отдыха, а потенциальный рубеж обороны;

купаться в море, ведь там могут сдетонировать мины.

Последние новости из Херсона

Во временно оккупированном Херсоне местные жители отказываются пользоваться рублями . Поэтому кафиры прибегают к угрозам – говорят, что заберут на уничтоженное имущество людей.

4 июня депутат из Херсона рассказал, что кафиры устроили людям информационную блокаду. Это произошло после успехов ВСУ – очевидно, кафиры чувствуют поражение и боятся, что это заметят люди. Именно поэтому в области уже 5-е сутки нет связи .

Вооруженные Силы Украины активно ликвидируют россиян и освобождают от них населенные пункты. Это испугало солдат, поэтому они просят, чтобы их забрали из Херсона.

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