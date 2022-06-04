Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Политик отметил, что в области нет связи уже 5-е сутки.

Депутат облсовета пояснил, зачем кафиры в Херсоне собирают данные о коммерческом имуществе

Никакой возможности увидеть правду по телевидению – нет

Оккупанты захватили все телеканалы и транслируют свою пропаганду, так что никаких шансов увидеть правду – то, что происходит, – у херсонцев нет.

Именно это отключение связи и интернета произошло тогда, когда наши ВСУ начали одерживать тактические успехи и определенные победы на Херсонском направлении.

– сказал депутат.

Кафиры традиционно обвинили украинскую сторону

Еще утром 3 июня, сказал Хлань, была надежда, что появится украинская мобильная связь, однако после обеда эта надежда исчезла.

Оккупационные власти сказали, что, мол, это украинская сторона отказалась подавать вам сигнал. А фактически вырубили питание по всем подстанциям по области, в том числе и в Каховке, где начинали связь восстанавливать,

– объяснил Хлань.

Захватчики торгуют своими сим-картами

Тем временем кафиры уже 5-ый день продают свои сим-карты жителям области. Их стоимость – 50 гривен. Действительно, добавил депутат, за ними стоят очереди, потому что у людей иначе нет шансов связаться с родными и экстренными службами.

Но, как показала практика, даже купив российские сим-карты, они не могут связаться с родственниками, потому что российские операторы не звонят на номера украинских операторов.

– добавил политик.

Единственное что работает – российский интернет

Единственное, что работает сегодня – это интернет российских операторов. Херсонцы пользуются им через VPN, чтобы скрыть то, что заходят на украинские ресурсы. Кафиры об этом догадались и начали блокировать VPN-соединение.

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Что происходит на Херсонском направлении