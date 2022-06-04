Сейчас на территории Херсонской области продолжаются бои. Об этом Алексей Арестович рассказал в эфире "ФЕЙГИН LIVE".
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Продолжаются бои за Снегиревку
Советник главы Офиса Президента рассказал, что сейчас активные бои продолжаются за Снегиревку – один из немногих временно оккупированных населенных пунктов Николаевщины. Алексей Арестович назвал эти бои самыми серьезными на Херсонском направлении.
Перешли и углубились (ВСУ – 24 канала) на 8 километров и российские войска пытаются их выбить. У них не очень получается, потому там идет борьба. Очевидно, что наши не наступают, но выбить их не удается.
– подчеркнул Арестович.
Последние новости из Херсона
- Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута заявил, что с территории области не удалось вывезти "зелеными коридорами" ни одного ребенка . Он подчеркнул, что власти Украины делали все возможное для того, чтобы вывезти хотя бы детей, но и этого оккупанты не разрешили.
- По данным Генштаба, российские кафиры взорвали мосты на Криворожском направлении , чтобы сдержать наступление Вооруженных Сил на Херсонщину.
- 2 июня Алексей Арестович заявил, что наши воины в Херсонской области уничтожили целую батальонно-тактическую группу оккупантов.
- По данным американского Института изучения войны, непоследовательное поведение кафиров на Юге указывает на широкое сопротивление украинцев .
- Российские кафиры показательно "минируют" дамбу Каховской ГЭС, потому что понимают, что скоро будет наступление Вооруженных Сил Украины.
- Оккупанты в Херсоне захватили паспортные сервисы и раздают российские документы.
- 3 июня в оперативном командовании "Юг" сообщили, что оккупанты пытались выйти в боевое столкновение с ВСУ в районе Лозового на Херсонщине. Но украинские защитники вынудили врага отступить.
- После трехдневного отсутствия, на территории Херсонской области утром 3 июня удалось восстановить мобильную связь .