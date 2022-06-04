Сейчас на территории Херсонской области продолжаются бои. Об этом Алексей Арестович рассказал в эфире "ФЕЙГИН LIVE".

Интересно Переданные Украине "Гарпуны" способны получить остров Змеиный, – Арестович

Продолжаются бои за Снегиревку

Советник главы Офиса Президента рассказал, что сейчас активные бои продолжаются за Снегиревку – один из немногих временно оккупированных населенных пунктов Николаевщины. Алексей Арестович назвал эти бои самыми серьезными на Херсонском направлении.

Перешли и углубились (ВСУ – 24 канала) на 8 километров и российские войска пытаются их выбить. У них не очень получается, потому там идет борьба. Очевидно, что наши не наступают, но выбить их не удается.

– подчеркнул Арестович.

Последние новости из Херсона

Интересно – Марченко заявил, что в ВСУ достаточно сил, чтобы уволить Херсон: смотрите видео