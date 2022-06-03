Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Оккупанты грабят магазины и заводы

По его словам, в Херсоне 2 июня оккупанты разграбили "Эпицентр" . Они грузовиками вывозили все товары в сторону аннексированного Крыма.

"Что от них можно было ожидать, если они грабят даже фермеров и аграрные корпорации, которые были эвакуированы из города", - говорит Молчанов.

Россияне показательно "минируют" дамбу, потому что ожидают наступление ВСУ

Активист рассказал, что россияне делают вид, что проходят всю плотину Каховской ГЭС.

Такие действия захватчиков создали панику в Новой Каховке, ведь при взрыве на ГЭС жителей накроет волна высотой 16 метров. Но если бы кафиры это действительно делали, то не так открыто,

объясняет он.

По мнению Молчанова, опасаясь наступления ВСУ, российские военные ограничатся минированием лишь части дамбы, чтобы ее не могла пересечь наша техника.

"Но здесь не нужно паниковать, потому что такие действия могут повредить самим оккупантам , потому что на левом берегу и в Новой Каховке есть их подразделения и штабы. Для них это будет большая катастрофа, чем для ВСУ", - добавил он.

Активист также отметил, что украинские войска в Херсонской области стоят на тех позициях, откуда недавно выбили оккупантов.

К слову, Россияне пытаются противиться контрнаступлению ВСУ. С этой целью российские спецподразделения взорвали мосты через реку Ингулец в районе Давидового Брода и Великой Александровки Херсонской области.

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