Одними из тех, кто выбрался из-под оккупации, стала семья Фоменко. После освобождения из-под многочасовых пыток, мужчине, его матери и трехлетнему сыну пришлось переплыть реку, чтобы сбежать из оккупации.

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После того, как 10 марта колонна российских танков и БТРов зашла в населенный пункт в Херсонской области, здесь ввели комендантский час. Кроме того, вражеские войска начали проверять документы. У людей отбирали телефоны и деньги. Начали грабить магазины и дома, откуда выносили все, что возможно вынести. У фермеров конфисковывали сельхозтехнику.

В поселке установили блокпосты. Нарушая правила ведения войны, заняли 2 школы.

Сначала в поселке стояли только молодые срочники. Впоследствии к ним зашло подкрепление – лучше экипированное, в черной форме с балаклавами.

"Российские подразделения конфликтовали между собой. Привычным стали задержания и избиения гражданских людей. В районе устроили террор: искали прежде всего участников АТО или теробороновцев, требовали от водителей, которые ездили через блокпосты, сдавать украинские позиции. Начали насиловать женщин. При этом военные периодически закрывали выезд из поселка, когда поняли, что гражданских людей, которыми они, очевидно, прикрываются, становится все меньше. В Великой Александровке действительно оставались преимущественно пенсионеры", – рассказывают очевидцы.

Россияне приходили в дома с проверками

Одна из таких пришла к Анатолию Фоменко. Он вспоминает, что среди солдат были чеченцы, которым не понравились его татуировки. Во время обыска военные подбросили мужчине два патрона, чтобы использовать это как повод для задержания, но потом решили все же оставить его дома.

Увидели, что ребенок. Зашел их старший, сказал, не будем забирать. А чеченец, как выходил, сказал: "Даю десять дней, чтобы ты вывел татуировку. У нас – свои законы",

– рассказал Анатолий.

Впоследствии его остановил патруль на улице. Попросили телефон для проверки, взяли документы. Посовещавшись между собой, оккупанты заставили мужчину снять верхнюю одежду. После этого – начали бить.

Через некоторое время они вернулись к дому Анатолия и задержали его.

Мужчину повезли в одну из школ, где была их база. Когда завели в помещение, начали бить. Россияне пытались силой склонить Анатолия к сотрудничеству. Он отказывался, из-за чего его продолжили пытать.

Лиц палачей он не видел, но подозревает, что среди них были чеченцы и буряты. Причем, под действием алкоголя или наркотических веществ.

По возвращении домой Анатолий сказал матери, что надо бежать. Иначе его бы просто убили. Его мать Нина с внуком также не могли остаться в поселке.

Как происходило бегство

Через блокпосты ехать было опасно, поэтому семья решила переплыть через реку Ингулец.

Из дома Анатолий и его семья вышли в пять вечера. Добрались до реки. Лодка стояла на другом берегу. Мужчина переплыл на другую сторону и доставил транспорт к матери и сыну.

Переплыв реку, семья шла полями в соседнее село, где их временно приняли родственники. Сына большую часть дороги приходилось нести на плечах. Всего они прошли 25 километров пешком, пока их не подобрали украинские военные, которые передали семью брату Анатолия.

Когда оказались в безопасности, Анатолий позвонил соседям и узнал, что буквально через два часа после их бегства к ним домой снова пришли россияне. Они до сих пор разыскивают мужчину.

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