Об этом рассказал глава Херсонской ОВ Геннадий Лагута. Он подчеркнул, что власти Украины делали все возможное для того, чтобы вывезти хотя бы детей, но и этого оккупанты не разрешили.

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Трудная ситуация с детьми, находящимися в интернатах

Поскольку российские военные не разрешали выехать из области взрослым, то местные власти возлагали надежды на то, что не будет ограничений с детьми. Особенно острой была необходимость вывоза находящихся в интернатах подопечных. Но и этого сделать не удалось.

Знаю точно, и могу ответственно заявить: там не дали вывезти ни одного ребенка из Херсонской области. Даже для детишек не дали,

– подчеркнул Лагута.

В то же время он отметил, что сложна ситуация в интернате в Олешках. Глава ОВА отметил, что там находятся дети, нуждающиеся в особом уходе. А все потому, что подопечные этого учебного заведения с инвалидностью.

Он добавил, что попытки вывезти детей из херсонского, новокаховского и каховского интернатов тоже не увенчались успехом. Геннадий Лагута не знает точно, не вывезли ли их принудительно, например, в Крым. Соответствующей информации у него, к сожалению, нет.

В своем ночном обращении от 1 июня Владимир Зеленский поднял тему принудительной депортации . Он подчеркнул, что страна-агрессорка намеренно вывозит наших земляков из страны. Это делается для того, чтобы они забыли родное государство и не могли возвратиться.

Война России против Украины уносит детские жизни

К сожалению, российские военные не только держат заложники или депортируют украинских детей. Они еще цинично их убивают. Известно, что с начала российской агрессии погиб 261 ребенок и еще 460 получили ранения .

Области, в которых дети пострадали от войны

Донецкая – 184;

Киевская – 116 и город Киев – 16;

Харьковская – 112;

Черниговская – 68;

Луганская и Херсонская – по 52;

Николаевская – 47;

Запорожская – 29;

Сумская – 17;

Житомирская – 15.

Кроме того, разрушения испытывают учебные заведения. С начала войны уничтожено 1938 учебных заведений. К сожалению, 182 из них полностью разрушены.

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