В общей сложности количество пострадавших детей достигло уже семи сотен. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора 2 июня.

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Россия убила 261 украинского ребенка

По состоянию на утро 2 июня 2022 года более 721 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. По официальной информации ювенальных прокуроров, 261 ребенок погиб и более 460 ранены,

– говорится в сообщении.

31 мая в результате обстрелов оккупантами села Ивановка Изюмского района Харьковской области погиб 12-летний парень.

Также стало известно о гибели еще 17 детей в результате обстрелов врагом Мариуполя Донецкой области. Там же российские кафиры ранили еще 14 несовершеннолетних.

Данные не окончательны, ведь в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях определить количество жертв крайне трудно.

Больше всего пострадало детей в:

Донецкой области – 184;

Киевской – 116 и в Киеве – 16;

Харьковской – 112;

Черниговской – 68;

Луганской и Херсонской – по 52;

Николаевской – 47;

Запорожской – 29;

Сумской – 17;

Житомирской – 15.

Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов россиянами украинских городов и сел повреждено 1938 учебных заведений, среди них – 182 разрушены полностью.

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Последние новости о пострадавших и погибших детях на войне

29 мая российские кафиры обстреляли из артиллерии село Миролюбовка Херсонской области. В результате погибла 9-летняя девочка. Еще двое детей: 7-месячный младенец и 5-летняя девочка получили ранения.

26 мая враг обстрелял Лисичанск Луганской области. Не обошлось без пострадавших. Россияне ранили 16-летнего подростка.

25 мая в результате обстрела села Студенок Изюмского района Харьковской области получил ранение 3-летний мальчик.

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