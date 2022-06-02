В общей сложности количество пострадавших детей достигло уже семи сотен. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора 2 июня.
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Россия убила 261 украинского ребенка
По состоянию на утро 2 июня 2022 года более 721 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. По официальной информации ювенальных прокуроров, 261 ребенок погиб и более 460 ранены,
– говорится в сообщении.
31 мая в результате обстрелов оккупантами села Ивановка Изюмского района Харьковской области погиб 12-летний парень.
Также стало известно о гибели еще 17 детей в результате обстрелов врагом Мариуполя Донецкой области. Там же российские кафиры ранили еще 14 несовершеннолетних.
Данные не окончательны, ведь в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях определить количество жертв крайне трудно.
Больше всего пострадало детей в:
- Донецкой области – 184;
- Киевской – 116 и в Киеве – 16;
- Харьковской – 112;
- Черниговской – 68;
- Луганской и Херсонской – по 52;
- Николаевской – 47;
- Запорожской – 29;
- Сумской – 17;
- Житомирской – 15.
Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов россиянами украинских городов и сел повреждено 1938 учебных заведений, среди них – 182 разрушены полностью.
Последние новости о пострадавших и погибших детях на войне
29 мая российские кафиры обстреляли из артиллерии село Миролюбовка Херсонской области. В результате погибла 9-летняя девочка. Еще двое детей: 7-месячный младенец и 5-летняя девочка получили ранения.
26 мая враг обстрелял Лисичанск Луганской области. Не обошлось без пострадавших. Россияне ранили 16-летнего подростка.
25 мая в результате обстрела села Студенок Изюмского района Харьковской области получил ранение 3-летний мальчик.
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