Про це розповів глава Херсонської ОВА Геннадій Лагута. Він підкреслив, що влада України робила все можливе для того, щоб вивезти бодай дітей, але й цього окупанти не дозволили.

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Важка ситуація з дітьми, які перебувають в інтернатах

Оскільки російські військові не дозволяли виїхати з області дорослим, то місцева влада покладала надії на те, що не буде обмежень з дітьми. Особливо гострою була потреба вивезення підопічних, котрі перебувають в інтернатах. Але і цього зробити не вдалось.

Знаю точно й можу відповідально заявити: там не дали вивезти жодної дитини з Херсонської області. Навіть для діточок не дали,

– підкреслив Лагута.

Водночас він наголосив на тому, що складною є ситуація в інтернаті в Олешках. Глава ОВА зауважив, що там перебувають діти, які потребують особливого догляду. А все тому, що підопічні цього навчального закладу з інвалідністю.

Він додав, що спроби вивезти дітей з херсонського, новокаховського та каховського інтернатів теж не увінчались успіхом. Геннадій Лагута не знає достеменно, чи не вивезли їх примусово, наприклад, до Криму. Відповідної інформації у нього, на жаль, немає.

Зауважимо, що у своєму нічному зверненні від 1 червня Володимир Зеленський підняв тему примусової депортації. Він підкреслив, що країна-агресорка навмисно вивозить наших земляків з країни. Це робиться для того, щоб вони забули рідну державу та не мали можливості повернутись.

Війна Росії проти України забирає дитячі життя

На жаль, російські військові не лише тримають у заручниках або депортують українських дітей. Вони ще й цинічно їх убивають. Відомо, що від початку російської агресії загинула 261 дитина та ще 460 зазнали поранень.

Області, в яких діти постраждали від війни

Донецька – 184;

Київська – 116 та місто Київ – 16;

Харківська – 112;

Чернігівська – 68;

Луганська й Херсонська – по 52;

Миколаївська – 47;

Запорізька – 29;

Сумська – 17;

Житомирська – 15.

Крім того, руйнувань зазнають навчальні заклади. Від початку війни понищено 1938 закладів освіти. На жаль, 182 з них зруйновані повністю.

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