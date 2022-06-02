Соответствующее заявление советник Андрея Ермака рассказал вечером 2 июня. То есть на 99 день войны, которую Россия начала против Украины.

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В Херсонской области враг хотел наступать, но ВСУ не дали

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что враг ежедневно теряет в Украине в среднем 300 – 350 оккупантов. В России плохое медицинское обеспечение, потому на фронтах убитых россиян больше, чем раненых.

В частности, на Херсонщине, как и в других районах, враг требует от солдат побед. Поэтому наши военные поймали россиян перед наступлением, когда враг находился в наиболее уязвимом положении. Известно, что наши успешно ударили по нескольким направлениям.

Добавил также, что наши войска переправились через реку Ингулец, закрепились и создали плацдарм. После этого российское командование перебросило туда свои части, которые пошли в атаку с задачей ликвидировать плацдарм.

Так вот, при попытке противником выбивать наши войска, там разгромили сегодня (говорится о 2 июня – 24 канал) российскую батальонно-тактическую группу, мотострелков. В ноль практически,

– объяснил Арестович.

Добавил также, что оккупанты потеряли:

несколько десятков единиц техники;

и не менее пары сотен убитыми только.

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Ситуация в Херсонской области: последние новости

1 июня в Минобороны Украины рассказали, что наши бойцы в Херсонской области освободили от россиян ряд населенных пунктов. Соответствующую информацию сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник. Он не назвал населенные пункты, однако пообещал детали, когда придет время.

На временно оккупированной территории области россияне заблокировали украинских операторов и интернет. Кроме того, враги ограничивают передвижение людей, проводят фильтрационные мероприятия и усугубляют гуманитарный кризис.

Кроме того, российские оккупанты на Херсонщине нанимаются собирать клубнику. За 50 гривен в час враги собирают клубнику у украинцев на полях. Оккупанты сами предлагают свои услуги, ведь за неимением логистического обеспечения они пытаются хоть как-то прокормиться.

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