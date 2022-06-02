Соответствующее заявление советник Андрея Ермака рассказал вечером 2 июня. То есть на 99 день войны, которую Россия начала против Украины.

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В Херсонской области враг хотел наступать, но ВСУ не дали

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что враг ежедневно теряет в Украине в среднем 300 – 350 оккупантов. В России плохое медицинское обеспечение, потому на фронтах убитых россиян больше, чем раненых.

В частности, на Херсонщине, как и в других районах, враг требует от солдат побед. Поэтому наши военные поймали россиян перед наступлением, когда враг находился в наиболее уязвимом положении. Известно, что наши успешно ударили по нескольким направлениям.

Добавил также, что наши войска переправились через реку Ингулец, закрепились и создали плацдарм. После этого российское командование перебросило туда свои части, которые пошли в атаку с задачей ликвидировать плацдарм.

Так вот, при попытке противником выбивать наши войска, там разгромили сегодня (говорится о 2 июня – 24 канал) российскую батальонно-тактическую группу, мотострелков. В ноль практически,
– объяснил Арестович.

Добавил также, что оккупанты потеряли:

  • несколько десятков единиц техники;
  • и не менее пары сотен убитыми только.

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